 Buongiorno 13 dicembre, frasi e immagini da inviare per la festa di Santa Lucia | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Buongiorno 13 dicembre, frasi da inviare per la festa di Santa Lucia

Lifestyle fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

Il 13 dicembre si celebra la festa di Santa Lucia, una delle tradizioni più attese dell’inverno, soprattutto dai bambini. Simbolo di luce, speranza e protezione, Santa Lucia è colei che porta i regali ai più piccoli prima del Natale. Ecco alcuni messaggi di auguri da inviare alle persone a cui si vuole bene

Lifestyle: Ultime gallery

Buongiorno 13 dicembre, frasi da inviare per la festa di Santa Lucia

Lifestyle

Il 13 dicembre si celebra la festa di Santa Lucia, una delle tradizioni più attese...

10 foto

Giro del mondo letterario, 30 libri di viaggio da regalare a Natale

Lifestyle

C'è la nuova edizione del più famoso dei romanzi di Jules Verne arricchito dalle...

30 foto

Sophie Kinsella, libri più famosi: da I Love Shopping a Cosa si prova

Lifestyle

Con leggerezza ed umorismo, la scrittrice scomparsa all'eta di 55 anni ha saputo catturare con le...

8 foto

Natale 2025, i migliori panettoni da comprare al supermercato

Lifestyle

Un team di esperti ha selezionato, assaggiandoli, i migliori panettoni natalizi che si possono...

8 foto

Le città dove si mangia meglio nel mondo, la classifica di TasteAtlas

Lifestyle

Se per l'Unesco la cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità, più...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Asset russi, Tajani: sì a congelamento ma perplessità su uso per Kiev

Politica

Dopo che Bruxelles ha dato il via libera al congelamento indeterminato, in Italia si accende il...

Kiev: "Un milione di famiglie senza luce dopo i raid russi". LIVE

live Mondo

Una serie di attacchi di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche e industriali. Secondo il...

Operazione "Ultima cena", raid Idf uccide un leader di Hamas. LIVE

live Mondo

Il leader di Hamas, Raad Saad, è stato ucciso nel raid condotto dalle Idf a Gaza City e...