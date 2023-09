Nasa, arrivata a Terra la capsula con i campioni dell'asteroide Bennu

Nasa: "È una capsula del tempo"

Lanciata nel 2016, la sonda Osiris-Rex ha raccolto i campioni dal suolo dell'asteroide Bennu nell'ottobre 2020. Secondo quanto indicano le prime immagini rilasciate dagli elicotteri che hanno raggiunto il luogo dell'atterraggio per le operazioni di recupero, la capsula appare integra. Per sicurezza i tecnici che si stanno avvicinando alla capsula hanno le mani coperte da guanti e il viso da una maschera per proteggersi dall'eventuale rilascio di sostanze nocive. "È una capsula del tempo", hanno detto gli esperti della Nasa riferendosi al fatto che i campioni potrebbero raccontare molto sia sull'origine del Sistema Solare sia sugli elementi necessari per assemblare le molecole alla base della vita.