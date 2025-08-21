Spazio, Russia manda mini zoo in orbita per studio effetti radiazioni

La missione coordinata dai ricercatori dell’Istituto Vernadsky di Geochimica e Chimica Analitica l'Istituto di Problemi Medici e Biologici Imbp posizionerà il satellite Bion-M2 in un’orbita polare. Qui saranno alloggiati 75 topi, oltre 1.000 moscerini della frutta, microrganismi, cellule in coltura e semi di varie piante che verranno monitorati in tempo reale

È partito ieri dalla base di Bajkonur in Kazakistan, il razzo Soyuz che ha portato in orbita il biosatellite Bion-M No. 2. Si tratta di una missione singolare che durerà un mese. A bordo del satellite infatti c’è un mini zoo con 75 topi, 1.000 moscerini della frutta, oltre a colture cellulari, semi e diversi microbi. L’obiettivo è analizzare come la microgravità e le radiazioni cosmiche influiscano sugli organismi viventi, fornendo dati fondamentali per le future missioni umane nello spazio profondo.

Le missioni precedenti

Ideato per essere un piccolo laboratorio spaziale automatizzato, Bion-M2 raccoglie il testimone del lavoro iniziato a partire dal 1973 con Bion-1 e proseguito fino al 2013 con Bion-M1. In tutte le missione sono state utilizzate navette realizzate dalla composizione di più moduli, alcuni dei quali derivati dalle Vostok usate per le prime missioni umane, compresa quella storica di Yuri Gagarin. Tutte sono state pensate per condurre esperimenti su campioni biologici e animali vivi sottoposti alle condizioni di microgravità e esposti alle radiazioni presenti in orbita terrestre.