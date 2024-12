Spazio, 5 missioni in programma nel 2025

Nell’ambito della missione Artemis, è previsto per novembre 2025 il lancio di Halo (Habitation and Logistics Outpost), il primo modulo della futura stazione spaziale Gateway destinata all’orbita lunare e in fase di realizzazione in Italia, negli stabilimenti di Torino di Thales Alenia Space. Halo fungerà da primo spazio abitativo per gli astronauti e da nodo di attracco per altri moduli e veicoli spaziali. È, invece, in programma per il 2028 il lancio del modulo I-Hab. Questo modulo garantirà uno spazio abitativo di 10 metri cubi e sarà dotato di 4 porte: una per la connessione con Halo, una per l’airlock (una porta di ‘uscita’ per lo spazio esterno) e due per l’attracco delle capsule spaziali. Attualmente, è in fase di realizzazione a Torino e, nel frattempo, è stato completato il suo mock-up, una replica a grandezza naturale che resterà a Terra e servirà ai tecnici per testare i vari sistemi presenti nel modulo