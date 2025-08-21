Scoperta una nuova luna che orbita vicino ad Urano

Indicata con la sigla S/2025-U1, ma potrebbe presto avere il nome di un personaggio delle opere di Shakespeare, come è accaduto per le altre 28 lune del pianeta ascolta articolo

Una nuova luna scoperta nel Sistema Solare: ha un diametro di circa 10 chilometri e orbita attorno al pianeta ghiacciato Urano. Scoperta grazie al telescopio spaziale James Webb dal gruppo di ricerca guidato dal Southwest Research Institute in Colorado, è indicata con la sigla S/2025-U1, ma potrebbe presto avere il nome di un personaggio delle opere di Shakespeare, come è accaduto per le altre 28 lune del pianeta.

Urano il pianeta ghiacciato Con il suo asse di rotazione quasi parallelo al piano della sua orbita, una caratteristica che sembra farlo "rotolare" nel suo movimento attorno al Sole, Urano è uno dei pianeti meno conosciuti del Sistema Solare. È stato infatti osservato da vicino solo nel 1986 dalla sonda Voyager 2 della Nasa, in un unico sorvolo a oltre 80.000 chilometri di quota. Poichè Urano si trova a una distanza di circa 20 volte quella tra Sole e Terra, è molto difficile osservarne i dettagli anche con i telescopi più potenti. Intorno al pianeta sono stati scoperti nel tempo 13 anelli e ben 28 lune, ma usando ora il più potente dei telescopi mai realizzati i ricercatori sono riusciti a scoprire anche la ventinovesima.