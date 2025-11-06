Tempesta geomagnetica in corso: possibili disagi reti elettriche e gps

La tempesta geomagnetica forte, di livello G3 su una scala che va da G1 a G5 - secondo l'agenzia statunitense sull'atmosfera e gli oceani (Noaa) - potrebbe provocare danni alle linee di trasmissione dell'energia elettrica e alle comunicazioni satellitari
A diramare l’allerta è l'agenzia statunitense sull'atmosfera e gli oceani (Noaa) che informa che è in corso una tempesta geomagnetica forte, di livello G3 su una scala che va da G1 a G5, che potrebbe provocare danni alle linee di trasmissione dell'energia elettrica e alle comunicazioni satellitari, come i sistemi di navigazione Gps, e spettacolari aurore a latitudini più basse. L'agenzia prevede che la tempesta possa proseguire anche domani, 7 novembre.
L'esperto
"Oggi dalle 9 italiane il campo geomagnetico è perturbato a livelli forti, una tempesta geomagnetica di classe G3", ha detto all'ANSA Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste. "Da ieri pomeriggio - ha aggiunto - il campo geomagnetico è perturbato da livelli minori e livelli moderati, una tempesta geomagnetica di classe G1 e G2". A provocare la tempesta geomagnetica è l'attività solare più intensa di questi giorni. con i brillamenti ed espulsioni di materiale coronale (Cme). Il 5 novembre, ha detto ancora Messerotti, "sono stati emessi 15 brillamenti a raggi X di classe C e 3 di classe M, oggi fino alle 9:00 sono stati emessi 9 brillamenti a raggi X di classe C e 1 di classe M", in una classificazione in cui i brillamenti solari sono identificati in cinque classi (A, B, C, M, X) in ordine crescente di potenza. Secondo il sito specializzato nel meteo spaziale, Spacewheather.com, "sono previste altre espulsioni di materiale coronale fino all'8 novembre".
Sole, il telescopio Inouye mostra nuove foto della sua superficie
Le immagini presentano una varietà di macchie solari e regioni tranquille e sono state ottenute grazie al Visible-Broadband Imager (VBI). La capacità unica di questo telescopio di acquisire dati con dettagli senza precedenti aiuterà gli scienziati a comprendere meglio il campo magnetico del Sole e le cause delle tempeste solari