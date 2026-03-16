Scienze, la vita degli elefanti preistorici rivelata dai denti fossili

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia firma una ricerca che getta nuova luce sulla vita degli elefanti preistorici e sulle strategie di caccia dei Neanderthal. Lo studio combina analisi isotopiche e paleoproteomica per ricostruire mobilità, dieta e sesso di alcuni individui vissuti 125 mila anni fa ascolta articolo

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell' Università di Modena e Reggio Emilia è protagonista di uno studio pubblicato su Science Advances che ricostruisce la vita degli elefanti preistorici attraverso l'analisi dei loro denti fossili. La ricerca rivela gli spostamenti, la dieta e il sesso degli elefanti a zanne dritte, Palaeoloxodon antiquus, vissuti 125.000 anni fa. I risultati offrono nuove prove su mobilità animale e strategie di caccia dei Neanderthal nel Pleistocene europeo.

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Lo studio Al centro dell'indagine ci sono i denti fossili degli elefanti a zanne dritte, Palaeoloxodon antiquus, i più grandi mammiferi terrestri dell'Europa preistorica, vissuti durante l'ultimo interglaciale circa 125.000 anni fa e cacciati dai Neanderthal. Proprio lo smalto dentale, che cresce lentamente registrando strato dopo strato le condizioni ambientali, si è rivelato una straordinaria "carta d'identità biologica". "Lo smalto dentale cresce lentamente e registra, strato dopo strato, informazioni sull'ambiente in cui l'animale viveva, spiega Elena Armaroli, già dottoranda del corso M3ES (Models and Methods for Material and Environmental Sciences) e assegnista al DSCG-UNIMORE, prima firmataria del lavoro. Grazie alle analisi isotopiche possiamo seguire gli spostamenti degli elefanti quasi come se avessimo un diario dei loro movimenti, conservato nei denti per oltre centomila anni".

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Il sito in Germania La ricerca si concentra sul sito di Neumark-Nord, nella Germania nord-orientale, uno dei più importanti giacimenti paleontologici europei di P. antiquus. Qui sono stati rinvenuti i resti fossili di oltre 70 elefanti, accumulati in seguito ad attività di caccia e macellazione da parte dei Neanderthal, rendendo il sito una finestra unica sul rapporto tra grandi mammiferi e umani del Pleistocene.