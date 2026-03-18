CERN, scoperta nuova particella 4 volte più pesante del protone

Al Cern di Ginevra è stata scoperta una nuova particella subatomica, parente del protone, simile per struttura ma più pesante: permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano.

A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in tre particelle più leggere. L'esperimento LHCb è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si tratta della prima particella scoperta utilizzando la versione aggiornata di LHCb, che ha permesso di incrementare la sua sensibilità e la velocità di acquisizione dei dati.

Il parere dell'esperto

"L'aggiornamento ci consente di raccogliere ogni giorno una quantità di dati 15 volte maggiore rispetto a prima - dice all'ANSA Giovanni Punzi, ricercatore dell'Infn e professore all'Università di Pisa, che è il responsabile nazionale di LHCb - adesso vediamo queste particelle con molta più chiarezza e ciò genera molto entusiasmo. Ora stiamo già cercando altri membri della famiglia di questa nuova particella - prosegue Punzi - ci aspettiamo ancora interessanti evoluzioni in questo campo".

Le caratteristiche della nuova particella

Le particelle come quella appena scoperta sono formate dai costituenti fondamentali della materia chiamati quark, dei quali esistono sei tipi diversi. Mentre il protone è formato da due cosiddetti quark up e un quark down, la nuova particella sostituisce i due quark up con due quark charm. "La struttura è simile a quella del protone - afferma Punzi - ma è molto più pesante ed esotica, perché i quark charm non si trovano nella materia ordinaria ed è difficile produrli anche con acceleratori potenti come Lhc".