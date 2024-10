Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che numerose persone risultano ancora disperse. A essere colpite dal maltempo sono soprattutto le parti a Sud e a Est del Paese. Le precipitazioni nell'area di Valencia sono state le più abbondanti in 24 ore dall'11 settembre 1966. Il governo centrale ha istituito un'unità di crisi. Forti disagi anche nell'area di Letur, nella provincia orientale di Albacete

È pesantissimo il bilancio dell’alluvione che ha colpito la Spagna nelle ultime ore: i morti sono almeno 51 nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che sono numerose le persone ancora disperse. La Farnesina, intanto, ha fatto sapere che non ci sono italiani tra le vittime.

L'ondata di maltempo sulla Spagna

Il fenomeno che ha colpito la Spagna si chiama Dana e ha portato forti piogge e venti. A essere colpite sono soprattutto le parti a Sud e a Est del Paese. Le precipitazioni nell'area di Valencia sono state le più abbondanti in 24 ore dall'11 settembre 1966. Il governo centrale ha istituito un'unità di crisi, che si è riunita ieri sera. Strade allagate, fiumi esondati, macchine trascinate via dall’acqua: sono tantissimi i disagi che si registrano non solo nella zona di Valencia, ma anche in quella di Letur, nella provincia orientale di Albacete. Per oggi Amet, l'agenzia statale di meteorologia, prevede ancora piogge torrenziali nella regione del versante mediterraneo al Sud-Est della penisola.

Cancellati collegamenti Tav tra Madrid e Valencia

La compagnia ferroviaria di alta velocità Iryo intanto ha annunciato la cancellazione di tutti i servizi di collegamento fra Madrid con Valencia, a causa dei danni alle infrastrutture ferroviarie provocate dalle piogge torrenziali. Anche Renfe, la compagnia pubblica di gestione dei servizi Tav e ferroviari regionali mantiene sospesa la circolazione fra la capitale e Valencia per le condizioni meteorologiche avverse.