Alluvione Spagna, è polemica sul ritardo di allerta e soccorsi

All'amministrazione del popolare Carlos Mazón si contesta di non aver preso sul serio le previsioni metereologiche, nonostante già in anticipo parlassero del pericolo di "fenomeni non abituali di intensità eccezionale" e di "un rischio molto alto per la popolazione”. Il premier Pedro Sánchez: per aiutare le zone alluvionate "useremo tutte le risorse disponibili, anche dell'Ue"

È polemica sulla gestione dell' emergenza maltempo che ha colpito la Spagna , in particolare la zona di Valencia, da parte del presidente della Generalitat, il popolare Carlos Mazón. Mentre la conta delle vittime sale di ora in ora, e si prospettano lunghi tempi per far fronte ai danni, contro di lui si moltiplicano le voci che lo accusano di aver sottovalutato la portata dell'alluvione. Sono soprattutto i ritardi dell’amministrazione nel comunicare alla popolazione cosa fare per mettersi in salvo a generare dibattito, nonostante le previsioni metereologiche già in anticipo parlassero dell'arrivo di "fenomeni non abituali di intensità eccezionale" e di "un rischio molto alto per la popolazione”. Intanto, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez assicura che saranno usate “tutte le risorse possibili" per aiutare le zone colpite, dall’Unione europea e dai leader di altri Stati arrivano messaggi di sostegno e promesse di aiuto finanziario.

Il presidente della regione di Valencia al centro delle critiche

Al presidente della regione valenciana Mazón si contesta di aver preso sottogamba gli allarmi lanciati dall'autorità meteo nazionale, che già ieri, 29 ottobre, verso le 7 di mattina prospettava la possibilità di eventi estremi. Soltanto 11 ore dopo, intorno alle 20, quando tutta la zona era già travolta dell'inondazione, è arrivata sui cellulari dei residenti l'invito urgente della Protezione civile a non muoversi in tutta la provincia. Mazón, che al momento del primo allarme rosso era impegnato in un’iniziativa di promozione turistica, ha detto in prima battuta di essere convinto che i temporali sarebbero calati di intensità nel pomeriggio. La pioggia non ha invece lasciato tregua, continuando a scendere abbondante: alle 12 si segnalavano le prime esondazioni a Barxeta, a Ribera Alta, di fiumi come il Magro e Jucar. Poi, dalle 16, è scattato il panico: i centralini del 112, il servizio di emergenza, hanno cominciato a ricevere sempre più richieste di aiuto, da chi si trovava isolato per strada, chi nelle case alluvionate, chi nelle residenze per anziani. A Mazón si contesta anche di aver abolito, appena quattro mesi dopo la sua elezione, l'Unità di emergenza valenziana, strumento di risposta e di soccorso rapido in caso di catastrofe.

Sánchez invita alla prudenza e promette: "Useremo tutte le risorse disponibili"

Il premier Pedro Sánchez invita ancora alla prudenza in tutto il Paese, ricordando che la forte perturbazione che ha colpito Valencia rischia di allargarsi anche all'Andalusia e alla Catalogna e chiedendo ai residenti di queste zone "di non mettersi alla guida in strada" e di evitare di "transitare vicino a corsi d'acqua". Sul fronte degli aiuti, ha promesso che verranno utilizzate “tutte le risorse possibili", anche "dell'Unione Europea se necessario".