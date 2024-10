Alluvione in Spagna, forti piogge e inondazioni: almeno 13 morti. FOTO

Particolarmente colpiti il Sud e l'Est del Paese. L'acqua ha invaso le strade di Letur, nella provincia orientale di Albacete, trascinando le auto per le strade. Ingenti danni anche nella regione di Valencia. Nel Sud dell'Andalusia un treno ad alta velocità con a bordo 276 passeggeri è deragliato: non ci sono feriti