Maltempo in Emilia Romagna e Marche, i video dell'alluvione

Danni ed evacuazioni

La Regione Emilia-Romagna ha seguito l'evolversi della situazione dei corsi d'acqua in piena per le forti precipitazioni di questi giorni. Il maltempo ha interessato Faenza, dove i fiumi sono esondati e le strade si sono allagate.

"E' stata una notte difficilissima con l'attesa per il transito delle piene del fiume Lamone e del fiume Marzeno. Il fiume Lamone ha attraversato Faenza e oggi sta coinvolgendo le città che sono tra Faenza e Ravenna: sulla città di Faenza gli argini hanno tenuto e non è esondato e non ha coinvolto il centro storico come era avvenuto nel maggio del 2023". Così, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, intervenuto a Sky Tg 24. Per quanto riguarda il Lamone, ha osservato, "abbiamo avuto due fenomeni di esondazione nella campagna tra Faenza e Ravenna in località Salvino e Pieve Cesato. Quello che invece non siamo riusciti a gestire neanche questa volta - ha aggiunto - è il fiume Marzeno, fiume di carattere torrentizio che scende da Modigliana estremamente aggressivo con una potenza ancora più forte che è esondato sul lato destro e ha coinvolto il quartiere di Via Cimatti che abbiamo chiamato la zona rossa fin dalla prima alluvione". Si tratta di "un quartiere che è stato coinvolto da un metro e mezzo-due metri d'acqua - ha evidenziato ancora Isola - nel quale siamo dovuti intervenire con i Vigili del Fuoco per evacuare una decina di persone. Avevamo fatto un piano di evacuazione complesso e importante che ci ha permesso di gestire anche questo tema molto delicato. Abbiamo da subito organizzato il Palazzetto dello Sport, con la Croce Rossa e cento persone sono state lì a dormire questa notte - conclude il sindaco di Faenza - una decina prelevate con il canotto nel corso della notte. Non ci sono cittadini in pericolo".