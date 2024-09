Emilia Romagna, scuole chiuse domani per maltempo: l'elenco dei comuni

Domani a Bologna resteranno chiuse in via precauzionale le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), comprese le palestre scolastiche. Non è invece prevista, al momento, la chiusura di nidi, scuole dell'infanzia e primarie (le elementari). Lo ha deciso il Comune, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, dopo l'emissione dell'allerta per criticità idrogeologica. È in corso un monitoraggio costante delle strutture e potranno essere valutate chiusure mirate in caso di criticità, che verranno eventualmente comunicate direttamente dalle singole scuole. Il Comune inoltre invita le aziende e gli enti del territorio a favorire per domani l'utilizzo dello smart working, cosa che faranno anche Comune di Bologna e Città metropolitana. Già da oggi pomeriggio vengono chiusi i parchi e le aree verdi e si stanno monitorando i principali sottopassi e le zone fluviali che, al momento, non presentano particolari criticità.

A seguito dell'allerta rossa disposta per il forte maltempo che sta colpendo la Romagna "sono già iniziate le operazioni di evacuazione preventive nei Comuni di Castel Bolognese e Faenza per i cittadini residenti nelle aree più a rischio inondazione". Domani le scuole rimarranno chiuse nelle quattro province emiliano-romagnole di: Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Ad annunciare la chiusura delle scuole in Emilia-Romagna, la presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo in un punto stampa, dopo aver incontrato i sindaci dei capoluoghi. "L'evento meteo non è paragonabile a quello del 2023", ha precisato.



”Si è scelta la via precauzionale. Le scuole domani saranno chiuse per evitare la maggior parte degli spostamenti e per chi potesse suggeriamo di usare smart working. Si tratta di un evento importante, ma non critico come quello verificatosi a maggio 2023. Vogliamo però esse cauti. Avremo superamento di soglia 3 in alcuni casi, 2 in altri ma ripeto nulla a che vedere con maggio 2023”. “L’evento meteorologico si esaurirà nella prima mattinata di domani – dice Priolo Sono stati attivati i Coc in collaborazione tra tutti i sindaci e le Prefetture di riferimento. Bacini coinvolti dall’Idice fino al Riminese da macroarea A1 fino a D1. Tutti i sindaci delle aree coinvolte adotteranno l’ordinanza da noi emanata di chiusura scuole".