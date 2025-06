Maltrattamenti alla madre, Riccardo Bossi condannato a 16 mesi

Il primogenito di Umberto Bossi, Riccardo, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. I fatti al centro del processo risalgono al 2016 e l'avvocato Federico Magnante, difensore di Bossi Jr (mai comparso in aula), ha già annunciato il ricorso in Appello. La madre ha denunciato il figlio salvo poi rimettere la querela e rassicurare il giudice in aula che i rapporti con erano tornati sereni con ogni possibile frattura famigliare ricomposta. La querela rimessa per maltrattamenti e minacce ha automaticamente fatto cadere l'accusa di minacce, lasciando però aperta quella per maltrattamenti per la quale si procede d'ufficio.