Assicurazione auto, come tutelarsi in caso di eventi meteo estremi

Introduzione

Secondo una risoluzione approvata al Parlamento europeo a settembre, negli ultimi 30 anni alluvioni e inondazioni hanno causato oltre 170 miliardi di euro di danni in Europa. Ultima in ordine di tempo è la catastrofe in Spagna, ma l’Italia non è esente da eventi meteo estremi, come dimostrano per esempio quanto accaduto in Emilia Romagna nel 2023 - e di nuovo quest’anno - e l’eccezionale maltempo che ha colpito Piemonte e Valle d'Aosta nel luglio 2024.

Tuttavia, spiega Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), "la gestione dei rischi imprevisti, come le catastrofi naturali, vede il 35% degli italiani affidarsi ai propri risparmi, mentre solo il 28% ha sottoscritto una polizza assicurativa".