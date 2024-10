Introduzione

Il disegno di legge sulla ricostruzione post-calamità, esaminato in Aula alla Camera, introduce una delega al governo affinché emani entro 12 mesi "uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali". Andiamo a capire quali sono i punti in discussione e se si configura l'obbligatorietà della sottoscrizione di una polizza, elemento che aveva scatenato non poche proteste nelle scorse settimane, dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.