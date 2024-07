Introduzione

La richiesta di coperture accessorie della polizza Rc Auto è direttamente proporzionale alla frequenza e alla gravità dei fenomeni climatici e, nella stessa misura, anche il suo costo. Per l'Aiped (Associazione Italiana Periti ed Estimatori danni), in Italia le tariffe sono sempre più costose. Nel 2021, il costo medio della copertura contro i danni da maltempo era compreso tra gli 80 e i 100 euro. In tre anni il suo prezzo è raddoppiato e ora va dai 150 ai 180 euro.

Per le case il premio viene calcolato tenendo conto del valore dell’immobile, dalla sua grandezza e geolocalizzazione. È importante controllare quali voci copre effettivamente la polizza che si intende sottoscrivere e analizzarne i massimali e la franchigia. Ecco tutti i dettagli