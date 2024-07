Eventi naturali, Musumeci: "Aziende si assicurino contro i danni". VIDEO

"Non ci sono più le risorse necessarie per far fronte a un'emergenza che è diventata pressoché quotidiana", ha detto il ministro della Protezione Civile ai microfoni di Sky TG24

"Dobbiamo ricorrere alle polizze assicurative. Non possiamo più pensare che lo Stato possa intervenire sempre e per tutti". A dirlo è stato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, parlando a Sky TG24 in merito ai danni causati dal maltempo tra Piemonte e Valle d'Aosta (VIDEO). "Non ci sono più le risorse necessarie per far fronte a un'emergenza che è diventata pressoché quotidiana", ha aggiunto Musumeci. "Ecco perchè la nuova strada che bisogna imboccare è quella delle assicurazioni".