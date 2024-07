Maltempo VdA, Curcio a Sky TG24: "Situazione gestita con unità"

Il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale dice che la “chiusura strada Cogne-Aosta ha funzionato. Oggi si definiranno primi interventi tecnici, per il ripristino della viabilità ci potrebbero volere settimane”. Nelle vallate alpine fra Piemonte e Valle d'Aosta i nubifragi hanno causato frane, allagamenti, strade bloccate, telefoni in tilt, colate di fango e sfollati. Cogne è isolata e molte persone sono ancora da evacuare

“È una situazione difficile ma gestita con unità”. Così Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, ha spiegato a Sky TG24 cosa sta succedendo in Valle d’Aosta, dove i nubifragi e il maltempo hanno causato frane, allagamenti, strade bloccate, telefoni in tilt, colate di fango e sfollati. Cogne è isolata e molte persone sono ancora da evacuare. “Il monitoraggio e la chiusura della strada che collega Aosta a Cogne ha permesso di evitare situazioni peggiori”, ha detto Curcio. Sulle tempistiche di ripristino del collegamento stradale tra Cogne e il fondo valle ha detto: “I tecnici oggi verificheranno i danni, finora il livello del torrente era molto alto. La strada è parecchio compromessa. Ci vorrà tempo, per il ripristino della viabilità ci potrebbero volere settimane”.

Le parole di Curcio

Anche nelle scorse ore Curcio ha spiegato che "il primo punto è sempre la salvaguardia delle persone: anche con le evacuazioni preventive. La chiusura preventiva della strada" per Cogne, "ha evitato situazioni drammatiche".

Cosa è successo

Il paese di Cogne è isolato. L'unico modo per raggiungerlo è salire su un elicottero o camminando per ore tra i colli alpini. Sono già più di 300 gli evacuati con il ponte aereo, ne mancano altrettanti. Sono 130 i millimetri registrati dal pluviometro durante il nubifragio. Il torrente Grand Eyvia, affluente della Dora Baltea, si è gonfiato a tal punto da cancellare tratti della regionale numero 47, la sola strada che collega Cogne al fondovalle. Per ripristinarla ci vorranno settimane, stima il presidente della Regione, Renzo Testolin. Le esondazioni hanno danneggiato anche l'acquedotto e così gran parte del paese è ancora senz'acqua. Anche Cervinia è stata investita dalla perturbazione, ma non è isolata. A valle, la Dora Baltea è esondata in alcuni tratti, portando a temporanee chiusure della strada statale 26.