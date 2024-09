Maltempo, ipotesi polizza “clima” obbligatoria su case: cosa sappiamo

Introduzione

Dopo l’ultima alluvione in Emilia Romagna e Marche, l’esecutivo valuta la possibilità di introdurre progressivamente l’obbligo di un'assicurazione sulle abitazioni private per coprire i danni da eventi atmosferici e sismici. Il ministro della Protezione Civile Musumeci apre: “Immagino le polemiche ma così si tutela vita dei propri cari”. Ania: al momento assicurato per il clima solo il 6% delle case e 5% delle imprese. Ivass: “Necessarie polizze convenienti e rimborsi rapidi”.