Disastri naturali in Italia: 35 miliardi di danni in dieci anni

I dati sono relativi agli ultimi dieci anni e sono stati raccolti dalle società assicuratrici che mettono in evidenza gli enormi costi causati dagli eventi meteorologici estremi. L’alluvione di maggio in Emilia Romagna, per esempio, ha causato 9 miliardi di danni ed è stato il terzo disastro naturale più costoso del mondo nel 2023

Il settore assicurativo sta prendendo in seria considerazione i danni e i relativi costi dovuti ai fenomeni meteo estremi, sempre più violenti e imprevedibili. Con il surriscaldamento globale continua a crescere l’intensità e la frequenza degli eventi estremi come alluvioni, tempeste, ondate di calore, siccità e incendi.

Danni per 35 miliardi di dollari

Secondo la società assicuratrice Munich Re, il conto degli ultimi dieci anni in Italia è di trentacinque miliardi di dollari. Se si considera tutto il mondo si arriva a 2.400 miliardi. Il conto include anche i terremoti, ma per il resto fra i disastri naturali sono annoverati soprattutto fenomeni meteorologici estremi. Munich Re, ripresa da La Repubblica, parla di “perdite estremamente elevate” connesse alle alluvioni in nord Italia a maggio, in particolare in Emilia-Romagna, con le piogge violentissime arrivate dopo due anni di siccità.