Maltempo in Spagna, 3mila evacuati e scuole chiuse a Malaga

A una settimana dall’alluvione che ha colpito la provincia di Valencia, l’Agenzia statale di meteorologia ha lanciato un allarme rosso per “rischio estremo” di forti piogge e accumulo di acqua per l’Andalusia, oltre che per la Comunità valenciana e per il sud della Catalogna

Il maltempo continua ad abbattersi sulla Spagna, con 3mila evacuati e scuole chiuse in provincia di Malaga. A una settimana dall’alluvione che ha colpito la provincia di Valencia, l’Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha lanciato un allarme rosso per “rischio estremo” di forti piogge e accumulo di acqua per l’Andalusia, oltre che per la Comunità valenciana e per il sud della Catalogna. I cittadini di Malaga, ieri sera, hanno ricevuto sui propri cellulari un avviso di allerta da parte della Protezione Civile. Circa 3mila persone sono state evacuate da alcune località per il rischio di esondazione del fiume Guadalhorce. Le scuole rimangono chiuse anche a Granada e in altri comuni della provincia.