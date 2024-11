Spagna, le piogge torrenziali della Dana investono Barcellona. VIDEO

Avvisi es-Alert e treni sospesi

Mentre continuano le ricerche dei dispersi nella comunità valenciana, la Protezione civile ha avvisato la popolazione catalana con messaggi es-Alert che invitavano i cittadini a evitare gole e canali. Il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente ha dichiarato di aver sospeso tutti i treni nel nord-est della Catalogna, regione con 8 milioni di abitanti, su richiesta dei funzionari della Protezione civile.

Allerta per la piena del fiume Llobregat

Emessa un’allerta anche per la piena del fiume Llobregat, che attraversa l'aerea metropolitana della periferia sud di Barcellona e sbocca a breve distanza dall'aeroporto della città. "Avviso per aumento della portata del fiume Llobregat. La portata è di molto superiore alla media. Superamento della soglia di pericolo a Sant Vicenç dels Horts. Non avvicinatevi alle sponde!", si legge in un messaggio diffuso sui social dalla protezione civile. Anche il porto ha interrotto le operazioni per il passaggio della Dana. Lo ha dichiarato l’autorità portuale in un comunicato.