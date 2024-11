Il Servizio Meteorologico della Catalogna ha ampliato la sua allerta per le piogge intense che riguarda ormai sei regioni (decretata rossa in tre aree di Barcellona quali Baix Llobregat, Garraf e Barcelones, mentre nel Valle's Occidental, Valle's Oriental e Maresme pone l'allerta in forte pericolo, di livello 4 su una scala di 6) e sono stati deviati almeno 17 voli dall'aeroporto di El Prat di Barcellona