Introduzione

Secondo gli esperti non manca molto al momento in cui la Dana che ha messo in ginocchio la Spagna - in particolare la regione di Valencia - si sposterà verso Occidente perdendo intensità. Anche l’Italia ha rischiato: infatti - spiega il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo, intervistato da metropolitano.it - il vortice di bassa pressione all’origine dei nubifragi e delle inondazioni è lo stesso che poco prima aveva portato intense precipitazioni su Liguria e Sardegna.