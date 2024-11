Alluvione Spagna: allerta rossa salva Barcellona, ma è caos per i voli

Sulla città catalana in quattro ore è caduta la quantità d'acqua di tre mesi, ma i dispositivi di messa in sicurezza hanno evitato il ripetersi di una nuova tragedia. Forti disagi alla mobilità, con decine di voli cancellati e i treni locali fuori uso per gran parte della giornata di ieri

Ancora forti piogge e tante ore con il fiato sospeso per il rischio di nuove inondazioni in Spagna. Stavolta a vivere una giornataccia a causa della Dana sono state migliaia di persone Barcellona e altre zone della Catalogna, a lungo rimaste in allerta per maltempo e pericoli associati. Sulla città in quattro ore è caduta la quantità d'acqua di tre mesi, ma l'allerta rossa ha impedito il precipitare della situazione. Nella giornata di ieri le piogge hanno provocato disagi in particolare alla mobilità, con decine di voli cancellati e i treni locali fuori uso fino al pomeriggio inoltrato.