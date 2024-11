Meteo: weekend soleggiato ma freddo, domenica in peggioramento

Il weekend si aprirà con un tempo buono praticamente ovunque, ma in un contesto tipicamente invernale. Come spiega www.ILMeteo.it nonostante il freddo continui a caratterizzare la nostra Penisola, almeno nella prima parte del fine settimana si tornerà a condizioni meteo stabili e soleggiate. Infatti il vortice di aria gelida che ha attraversato nelle ultime ore le regioni del Nord sta rapidamente spostando il suo baricentro verso i Balcani. Tuttavia, i venti freddi collegati al vortice, continueranno ad interessare marginalmente l'Italia, mantenendo condizioni climatiche piuttosto fredde, specialmente durante le ore notturne. In molte aree del Nord e del Centro, si registreranno valori minimi anche sotto zero, anche in città come Milano, Torino, Bologna, Padova e Firenze.

Le previsioni di domenica

Nella giornata di domenica si interromperanno le fredde correnti settentrionali per lasciare spazio ad un afflusso di venti più miti e umidi provenienti da Sud – prosegue il sito di previsioni meteorologiche -, sollecitati sia da un'espansione dell'alta pressione africana verso l'Italia, sia da un profondo vortice in arrivo dall'Atlantico e diretto verso le Isole Britanniche.

Le conseguenze di questo apporto di aria più umida e mite si manifesteranno in maniera più evidente al Nord e lungo il comparto tirrenico settentrionale, dove si registrerà un corposo aumento delle nubi che potrebbe dare origine ad episodi di pioviggine, in particolare sulla Liguria. Al contrario, un generoso sole illuminerà il resto del Centro e gran parte del Sud, con l'eccezione di qualche nube sparsa sulla Sicilia. In generale le temperature sono in aumento su tutto lo Stivale, in particolare al Centro e al Sud dove il rialzo sarà più evidente nei valori massimi per effetto del bel tempo, mentre al Nord, a causa della prevista maggiore copertura nuvolosa, sarà maggiormente sensibile nei valori minimi.