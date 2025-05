Conclave, installato il comignolo per la fumata sulla Cappella Sistina

Previste le prime prove in mattinata in vista del Conclave che si terrà a partire dal 7 maggio alle ore 16.30

In Vaticano sono riprese le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che si terrà a partire dal 7 maggio. I porporati si riuniranno per l’ottava volta per eleggere il 267esimo Papa. Intanto i vigili del fuoco hanno montato sulla Cappella Sistina il comignolo da cui uscirà la fumata, il verdetto delle votazioni del Conclave: nera se il Papa non è stato ancora scelto, bianca se invece il Pontefice è stato eletto. Previste le prime prove in mattinata.

Al Conclave saranno due le fumate: una a fine mattino, l’altra a fine pomeriggio salvo che alla prima votazione ci sia già il nome del nuovo Vescovo di Roma. Solo il 7 maggio la fumata sarà una perchè i cardinali si chiuderanno i Sistina alle 16.30.