Pasquetta 2025, che tempo farà regione per regione: le previsioni

Introduzione

Da Nord a Sud, la Pasquetta 2025 sarà caratterizzata (quasi) ovunque da cielo molto nuvoloso se non addirittura coperto, con le piogge che faranno capolino in tutto il Paese. Come riporta ilmeteo.it, sono previste precipitazioni intermittenti al Nordest, in Toscana e sugli Appennini centrali. Maltempo in Sardegna e peggioramento in Sicilia. Schiarite sulle restanti Regioni. Venti deboli da direzioni variabili, mari calmi. Temperature primaverili.