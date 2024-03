Pasqua, da “Friends” a “Mad Men”: 10 episodi a tema delle serie tv

I conigli - in tutte le forme più varie - sono i protagonisti indiscussi insieme alla caccia all’uovo, ma non mancano pulcini adottati, famiglie riunite nel bene e nel male e avventure con al centro società segrete: i personaggi delle serie che più abbiamo amato ci hanno regalato delle feste pasquali che vale la pena rivedere

Le festività sono da sempre al centro di episodi e speciali a tema delle serie tv, e la Pasqua non fa eccezione. Se tutti i fan ricordano l’oca e il pulcino di Joey e Chandler in Friends, in tanti hanno amato anche l’irriverenza de I Simpson, I Griffin e South Park, e non meno la comicità di Modern Family, Happy Days, Brooklyn Nine-Nine e Superstore. Ecco 10 episodi a tema Pasqua che vale la pena rivedere.

FRIENDS - "IL SOGNO DI MONICA" (03X21) Nell'indimenticabile serie tv Friends la Pasqua arriva nella terza stagione, mentre Monica è alle prese con il suo confuso rapporto con Pete il quale le ha offerto un lavoro nel suo ristorante. Nel mentre Joey cerca di superare il dolore causatogli da Kate e decide di adottare un pulcino. Una scelta di cui Chandler non è entusiasta, tanto da rinfacciare all'amico di sempre di non occuparsi abbastanza dell'animale causando delle esilaranti liti in pieno stile coppia sposata. Chandler decide quindi di riportare indietro il pulcino, ma non solo non lo fa, alla fine torna a casa anche con un'oca. MAD MEN - "TRE DOMENICHE" (02X04) Il quarto episodio della seconda stagione di Mad Men segue alcuni dei protagonisti nel corso di tre domeniche che culminano in quella di Pasqua. In ballo per i lavoratori della Sterling Cooper c'è un grosso accordo con l'American Airlines, mente padre Gil si trova a fare da mediatore fra Peggy e sua sorella Anita e Betty e Don discutono dell'educazione dei loro figli. La puntata si chiude il giorno di Pasqua, con padre Gil che fa gli auguri a Peggy e le dà un uovo per "il piccolo", lasciando la donna nel dubbio che il segreto che riguarda suo figlio sia venuto a galla.

HAPPY DAYS - "UNA VERANDA PER TRE" (03X10) Happy Days è una delle sitcom più famose di tutti i tempi, andata in onda sulla Abc dal 1974 al 1984. Nel decimo episodio della terza stagione Richie, Potsie e Ralph pensano di aver affittato una capanna al Lago Whitefish per le vacanze di Pasqua, ma scoprono invece di aver pagato solo per il portico. I tre decidono però di restare e fingersi ricchi uomini d'affari tunisini dopo aver scoperto che le loro vicine sono tre ragazze molto carine. A rovinare tutto, però, arriva Fonzie. BROOKLYN NINE-NINE - "LA CACCIA AL MIGLIORE" (07X11) Nel 2019 la tradizionale "battaglia di Halloween" del 99° distretto di polizia di New York è andata oltre ogni aspettativa: iniziata il 31 ottobre, viene poi rimandata a San Valentino e infine si conclude proprio a Pasqua, con alcuni dei detective vestiti con indimenticabili e colorati costumi da coniglio.

SUPERSTORE - "IL CONIGLIO PASQUALE" (04X16) La Pasqua arriva anche in Superstore, sitcom di grande successo con America Ferrera. Dina deve vedersela con un uomo travestito da coniglio che si aggira per il negozio: sembra che lei sia l'unica a vederlo, e finirà per credere di essere impazzita. BLACK-ISH - "PASQUA IN FAMIGLIA" (04X17) Nel 17esimo episodio della quarta stagione di Black-Ish, diretto da Eva Longoria, le famiglie di Dre e Bow arrivano inaspettatamente insieme a visitarli per festeggiare la Pasqua. Nel frattempo, Junior prova a organizzare una caccia alle uova, ma Jack e Diane si fingono disinteressati per far colpo sui cugini.

MODERN FAMILY - "CASA DOLCE CASA" (11X16) Il terzultimo episodio di una delle serie più amate degli ultimi anni aveva già fatto capire ai fan che per le ultime due puntate sarebbero serviti i fazzoletti. Mentre Mitch deve abituarsi all'idea del trasloco e si prende del tempo per salutare a modo suo la vecchia casa, Phil e Claire organizzano una caccia all'uovo pasquale e, stando a contatto con gli altri nonni, riflettono sul loro ruolo di genitori, capendo di essere ancora molto importanti per i loro figli. I SIMPSON - "LE ALLEGRE COMARI DI ROSSOR" (17X07) Passando alle serie animate, non può mancare una Pasqua a Springfield. La villa del sindaco viene utilizzata per una caccia al tesoro per i bambini e, durante l'evento, Homer mette in grande imbarazzo Marge davanti a delle nuove possibili amiche. La scena, memorabile, è quella in cui il capofamiglia Simpson finisce in una zuffa con l'arbitro travestito da coniglio pasquale perché Maggie non riesce a raccogliere neanche un uovo.

I GRIFFIN - "QUESTIONI DI FEDE" (8X02) Con la consueta irriverenza che caratterizza la serie, anche I Griffin si occupano della Pasqua mettendo in campo uno scontro fra due religioni. Nel secondo episodio dell'ottava stagione, Lois scopre che sua madre è ebrea. Peter la incoraggia ad approfondire la cosa, finché l'apparizione in sogno di suo padre, ferreo cattolico, lo porta a entrare in conflitto con la moglie: la Pasqua diventa così argomento di grosse liti fra i due. SOUTH PARK - "FANTASTICO SPECIALE DI PASQUA" (11X05) E di irriverenza ce n'è parecchia anche nell'episodio pasquale dell'undicesima stagione di South Park. Mentre la famiglia Marsh decora le uova di Pasqua, Stan chiede al padre quale sia il nesso tra la resurrezione di Cristo e un coniglio che nasconde uova colorate. Insoddisfatto delle risposte vaghe, fa la stessa domanda all'uomo travestito da coniglio pasquale del centro commerciale. Anche l'uomo dà risposte evasive al bambino e fa una telefonata misteriosa, avvertendo l'interlocutore che "qualcuno fa troppe domande". In strada Stan viene inseguito fino a casa da un gruppo di persone travestite da conigli: a quel punto Randy gli rivela che anche lui fa parte di una società segreta che protegge il mistero del coniglio di Pasqua, il "Club degli uomini lepre".