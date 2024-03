Moda primavera, 16 look per Pasqua ispirati alle star. FOTO

Da New York a Los Angeles, da Londra a Miami, le star optano per uno stile rilassato e una palette di colori morbidi, adatti per la bella stagione alle porte. Se per i soprabiti la scelta è tra blazer, varsity jacket e trench in pelle, per i pantaloni non c'è storia: è il momento del denim da indossare rigorosamente con le scarpe basse. Ecco una carrellata di ispirazioni dal guardaroba delle celebrità da copiare per un weekend tra trascorrere in città o fuori porta



A cura di Vittoria Romagnuolo