I passeggeri sono aumentati nel 2024 e la maggior parte di loro sono pendolari sulle linee regionali. Che, però, sono ancora molto vecchie, non ovunque elettrificate, in ritardo o soppresse. A farne le spese sono il Meridione, dove viaggiano i convogli più datati, e le aree interne. Nella lista delle tratte problematiche, stilata ogni anno da Legambiente, compaiono sette novità, sparse in tutta Italia