Vannacci sotto inchiesta per il suo libro, ma lui va subito in licenza

Il militare è arrivato proprio oggi a Palazzo Esercito per il periodo di affiancamento prima di assumere il nuovo ruolo di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, ma ha subito preso un mese di permesso "per motivi familiari". Nei mesi scorsi era stato travolto dalle critiche per la pubblicazione del suo libro e l’Esercito lo aveva sollevato dal suo incarico