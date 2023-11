Dl Caivano, da carcere se non si manda figlio a scuola a Daspo: misure

Ieri l'Aula della Camera ha detto sì al voto di fiducia chiesto dal governo sul decreto. Il provvedimento, che aveva già incassato la fiducia dal Senato lo scorso 27 ottobre, ora deve avere il via libera definitivo da parte di Montecitorio. Il dl nasce per porre un freno al degrado e alla criminalità giovanile nel comune di Caivano. Dal carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola al Daspo urbano applicabile già a partire dai 14 anni: ecco le principali misure che contiene