Come affermato da Stefano Basseghini, presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), in un'intervista a Il Sole 24 Ore il passaggio dalla maggior tutela alle tutele graduali comporterà un risparmio di circa 100 euro. Nel meccanismo transitorio le componenti del prezzo sono due: "Una prima tessera a copertura dei costi di approvvigionamento di energia e un’altra (il cosiddetto parametro gamma) definita sulla base delle offerte formulate dagli operatori. Noi mettiamo mano alla prima componente, che vale 58 euro in maggior tutela e che ritoccheremo poiché il meccanismo del servizio è cambiato. Mentre non subirà modifiche l’altra componente, il parametro gamma, che attualmente risulta stimabile in -73 euro"