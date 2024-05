Bollette luce, con le tutele graduali risparmio di 110 euro all’anno

Il prossimo 1° luglio scade il regime di maggior tutela per l’energia: chi non avrà scelto un operatore sul mercato libero passerà al servizio a tutele graduali. “Proporremo di portare la componente a copertura dei costi di commercializzazione a 39 euro: in questo modo tra i due regimi di tutela ci saranno circa 110 euro di differenza”, ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera, al Sole 24 Ore. Prevista asta per il servizio di vulnerabilità a inizio 2025