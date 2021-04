Spettacoli e concerti, le proposte di Franceschini al Cts per ripresa

13/15 ©IPA/Fotogramma

Punta poi il dito sul carattere "sperimentale" sottolineato dal ministro per i grandi eventi: "Non c'è nessun bisogno di sperimentare", dice, "se ci sono protocolli, si attuano come si è sempre fatto anche negli altri settori", tanto più che già di base in Italia, ricorda, "il mondo dello spettacolo è ampiamente regolamentato, con leggi per la sicurezza per la tutela del pubblico e dei lavoratori che sono tra le migliori al mondo"