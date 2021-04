1/14 ©Ansa

Sono ancora diversi i dubbi da sciogliere in vista degli Europei di calcio che si terranno tra giugno e luglio prossimi. A pochi giorni dalla scadenza data dalla Uefa alle Federazioni sulla garanzia della presenza dei tifosi negli stadi che dovranno ospitare le partite, delle quattro che erano in bilico - Roma, Dublino, Monaco e Bilbao - solo la capitale italiana ha dato semaforo verde con il 25% di pubblico. C’è chi potrebbe rinunciare e in questo caso la Uefa dovrà scegliere un’altra sede

L'ok del governo a 25% di tifosi all’Olimpico