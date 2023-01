5/15 ©Webphoto

Cenerentola a Parigi (1957). Questo film musicale di Stanley Donen è uno dei preferiti da Audrey Hepburn: dopo anni passati a studiare danza, infatti, l’attrice ha l’occasione di ballare con Fred Astaire. La star interpreta Jo Stockton, una bibliotecaria che viene scoperta per caso da un'agenzia per modelle in cerca di volti nuovi. Il fotografo Dick Avery (Fred Astaire) e la direttrice della rivista Maggie Prescott (Kay Thompson) la convincono a partire da New York per Parigi. Ma in Francia, più che la moda, a Jo interessa incontrare il filosofo Emile Flostre

