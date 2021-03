Audrey Hepburn, Vacanze Romane da Premio Oscar

3/18 WEBPHOTO

Gregory Peck, che interpretava il protagonista maschile in Vacanze Romane chiamò il suo agente chiedendo che, nei titoli, il nome della Hepburn fosse messo in risalto quanto il suo perché, come racconterà ai giornalisti della rivista Entertainment Weekly: «Sono abbastanza intelligente da capire che questa ragazza vincerà l'Oscar nel suo primo film e sembrerò uno sciocco se il suo nome non è in cima, insieme al mio"

Audrey Hepburn, le frasi più celebri