Parigi, rapina al Louvre. Media: "Rubati i gioielli di Napoleone". Chiuso il museo

Mondo

A rendere noto l'accaduto è stato il ministero della Cultura francese. Indagini in corso. Il museo resterà chiuso per l'intera giornata di domenica

Una rapina si è verificata domenica mattina all'interno del museo del Louvre, a Parigi. Non si hanno ancora dettagli su cosa sia successo e cosa sia stato trafugato, anche se alcuni media francesi parlano di alcuni gioielli appartenenti alla collezione di Napoleone. A rendere noto l'accaduto è stato il ministero della Cultura francese. "Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura - ha scritto in un tweet la ministra, Rachida Dati - Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso". Il museo resterà chiuso nella giornata di domenica.

La polizia davanti al Louvre dopo il furto - ©Getty

Cosa sappiamo

Secondo quanto riferito, i malviventi si sarebbero introdotti nel museo nei primissimi momenti dell'apertura, mentre cominciavano ad arrivare i primi visitatori. Secondo quanto riportato da Le Parisien, i ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice: una collana, una spilla, una tiara e altro ancora. Tuttavia, le circostanze del colpo sono ancora poco chiare e non è stato confermato se opere d'arte o oggetti di valore siano stati trafugati. Il Louvre è stato immediatamente chiuso "per motivi eccezionali", come comunicato dallo stesso museo sui canali ufficiali. Le autorità hanno invitato i cittadini e i turisti a non recarsi sul posto, mentre l'area è presidiata dalle forze dell’ordine. Un'indagine è stata immediatamente aperta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali ammanchi. La ministra ha assicurato massima collaborazione tra istituzioni, polizia e direzione museale. Il Louvre, visitato ogni anno tra 8 e 10 milioni di persone e noto in tutto il mondo per custodire capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci, è considerato uno dei musei più sorvegliati d'Europa.

Pope Leone XIV during the weekly general audience in Saint Peters Square, Vatican City, 21 May 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

