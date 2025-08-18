Ucraina, Zelensky e i leader Ue in Usa per l'incontro con Trump. LIVE

Ucraina-Russia, Zelensky e i leader Ue a Washington per l'incontro con Trump. LIVE
Il presidente ucraino è arrivato in Usa per il vertice con il suo omologo americano. "Vogliamo la pace e deve essere duratura", ha detto appena atterrato negli Stati Uniti. "Può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere", ha scritto Trump su Truth, a poche ore dall'incontro con il leader di Kiev e quelli europei. Almeno 3 persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite stanotte in un raid di droni russi sulla città di Kharkiv
in evidenza
Zelensky è a Washington. Anche la Meloni. Trump riceverà oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino e diversi leader europei per parlare del piano di pace con la Russia, dopo il vertice di Anchorage con Putin: presenti tra gli altri anche la Von der Leyen, Macron, Merz e Starmer. Trump afferma che Zelensky potrebbe mettere fine subito alla guerra ma deve rinunciare a Crimea e Nato. Il presidente ucraino chiede però una pace "vera e duratura". Almeno 3 morti e decine di feriti stanotte nei bombardamenti russi su Kharkiv. Ieri Papa Leone ha pregato affinché "vadano a buon fine gli sforzi per fare cessare le guerre, ponendo sempre al primo posto il bene comune dei popoli".
Gli approfondimenti:
Casa Bianca: alle 19 Trump-Zelensky, alle 21 con leader Ue
La Casa Bianca ha diffuso il programma della giornata di oggi, che prevede dapprima l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e successivamente un incontro con i leader europei giunti a Washington. Alle 12:00 (le 18:00 in Italia), i leader europei arriveranno alla Casa Bianca. Un’ora dopo, il presidente Zelensky sarà accolto da Trump e avrà inizio l’incontro bilaterale tra i due. Verso le 20:15 italiane, Trump saluterà i leader europei prima di una foto di gruppo. Alle 21:00, prenderà il via l’incontro multilaterale tra tutti i leader e il presidente Trump. Non è stato indicato un orario ufficiale per la conclusione dell’incontro.
Renzi: 'Putin è uno straordinario negoziatore'
"La Russia è responsabile dell'aggressione all'Ucraina: incontestabile. Ciò premesso, Putin è uno straordinario negoziatore. Viene dal Kgb, non è un influencer che punta ai like". Lo dice, al Corriere della Sera, l'ex premier e senatore di Italia Viva Matteo Renzi. "Incassa il tappeto rosso in Alaska, rafforza il rapporto personale con Trump, ma non vola in Alaska per firmare una tregua - aggiunge -: nella sua visione, per come lo conosco io, c'è l'obiettivo di una nuova Yalta. Putin pensa a come immaginare un ordine mondiale per i prossimi vent'anni". Renzi ha annunciato l'addio a Mondadori, editore dei suoi libri, in polemica con Pier Silvio Berlusconi. "La cosa incredibile è che dal giorno dopo Mediaset mi ha cancellato dal palinsesto - evidenzia -. Credo di essere il leader di partito meno presente sulle reti del Biscione. Non ho ancora capito se è una decisione autonoma di Pier Silvio o una richiesta di Giorgia Meloni. In ogni caso Silvio Berlusconi aveva tutta un'altra classe, anche quando c'era da litigare. Il padre era un fuoriclasse, il figlio un fuori corso". Con la premier Meloni aveva un rapporto di lunga data. "Conosco Giorgia Meloni da vent'anni: lei giovanissima ministra, io sindaco. A livello personale le auguro il meglio, ma sui risultati non vedo progressi per il Paese", spiega. Renzi stima politicamente la neo sindaca di Genova Silvia Salis. "Silvia farà molto bene a Genova. Però il servizio migliore che possiamo fare a lei e a tutto il centrosinistra è tenerla fuori dal gioco dei palazzi romani e consentirle di fare bene la sindaca - evidenzia -. Io amo i sindaci da sempre: anche in Calabria, se candidassimo il sindaco giusto, vinceremmo a mani basse". "Sulla leadership del centrosinistra vedo due alternative: la forza della coalizione che arriva prima esprime il candidato. Oppure primarie di coalizione e che vinca il migliore. Quello che è certo è che se stiamo tutti uniti, vinceremo le Politiche".
Mosca: 'Nella notte abbattuti 23 droni ucraini'
Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 23 droni ucraini in sei regioni del Paese, nella Crimea occupata e sul Mar d'Azov e il Mar Nero: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Il maggior numero di droni distrutti - otto - è stato intercettato nella regione di Tambov.
Droni russi su Kharkiv: 'Almeno 3 morti e 17 feriti'
Almeno tre persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi sulla città ucraina orientale di Kharkiv, ha dichiarato oggi il sindaco Igor Terekhov specificando che tra le vittime c'è anche "un bambino piccolo".
Meloni arrivata a Washington per incontro Trump-Zelensky
La premier italiana Giorgia Meloni è arrivata a Washington dove tra qualche ora incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei.
Zelensky: 'Vogliamo la pace e deve essere duratura'
"Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X al suo arrivo a Washington. "La pace deve essere duratura - continua il leader di Kiev -. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace".
Zelensky è arrivato a Washington per l'incontro con Trump
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington per l'incontro con il suo omologo americano Donald Trump e i leader europei. Lo annuncia lo stesso Zelensky su X.
Trump vede prima Zelensky e poi i leader europei
Il presidente americano Donald Trump avrà un incontro bilaterale con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Italia) e poi "saluterà" i leader europei alle 14:15 (le 20:15 italiane). Un quarto d'ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Italia) l'incontro. L'arrivo degli europei alla Casa Bianca, tra i quali c'è anche la premier Giorgia Meloni, è previsto alle 12 ora locale (le 18 italiane). Lo riferisce l'amministrazione Usa in una nota.
Trump: Zelensky può mettere fine a guerra subito se vuole
"Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere". Lo scrive Donald Trump su Truth, a poche ore dall'incontro con il leader di Kiev e quelli europei. "Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella Nato da parte dell'ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!", ha aggiunto il presidente americano.
Trump: vertice Alaska vittoria, Putin non lo voleva in Usa
"Le fake news vanno avanti da 3 giorni dicendo che ho subito un 'grave sconfitta' permettendo al presidente russo Vladimir Putin di avere un importante vertice negli Stati Uniti. In realtà, avrebbe voluto tenere l'incontro in qualsiasi altro posto tranne che negli Usa, e le fake news lo sanno". Lo scrive Donald Trump su Truth. "È stato un punto di contesa importante! Se avessimo tenuto il vertice altrove, i media gestiti e controllati dai democratici avrebbero detto che cosa terribile era quella. Questa gente è malata!", ha attaccato il presidente accusando i media e l'opposizione di "volere persino la criminalità a Washington".
Kiev: 13 feriti tra Kharkiv e Sumy negli ultimi raid russi
Le autorità ucraine riferiscono che 13 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi delle ultime ore su Kharkiv e nella regione di Sumy, mentre proprio oggi il presidente Volodymyr Zelensky e gli alleati di Kiev sono attesi a Washington per colloqui sulla risoluzione del conflitto.