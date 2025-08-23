Ucraina-Russia, Kiev: "Putin non è pronto per negoziati". LIVE

L'Ucraina, gli Stati Uniti ed i partner europei stanno gradualmente facendo progressi sulla questione delle garanzie di sicurezza, nonostante i tentativi di Mosca di far fallire il processo di pace: allo stesso tempo, il presidente russo Vladimir Puntin non è pronto per negoziati significativi, né per un incontro bilaterale o trilaterale. Lo ha affermato il primo viceministro degli Esteri ucraino, Serhiy Kyslytsia, in un'intervista a NBC News. Kyslytsia ha sottolineato che l'incontro di lunedì scorso alla Casa Bianca - a cui hanno partecipato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei e il presidente statunitense Donald Trump - è stato l'evento principale degli ultimi mesi. "Credo davvero che le cose stiano andando avanti e che stiano andando avanti gradualmente... e questo (incontro, ndr) sia un risultato importante in cui il presidente Trump ha avuto un ruolo decisivo", ha detto Kyslytsia. Tuttavia, il viceministro ha aggiunto di non vedere "alcun segnale che Putin sia pronto per negoziati significativi e per un incontro, sia bilaterale (con Zelesnky, ndr) che trilaterale" con Zelensky e Trump. La Russia, ha aggiunto, continua a manipolare gli Stati Uniti e Trump personalmente, ma l'amministrazione statunitense sta gradualmente diventando sempre più consapevole delle manipolazioni russe, ha commentato.