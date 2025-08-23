Ucraina-Russia, Kiev: "Putin non è pronto per negoziati". LIVE

Trump ribadisce di voler fare un passo indietro nel tentativo di far parlare Zelensky e Putin che sono 'come l'olio e l'aceto' e confessa che 'preferirebbe' non essere presente al loro incontro. Il ministro degli Esteri russo Lavrov attacca il presidente ucraino che nel vertice a Washington avrebbe respinto tutte le proposte statunitensi per una soluzione del conflitto. Il segretario generale della Nato Rutte a sorpresa a Kiev dove ha incontrato Zelensky ed ha ribadito che "robuste garanzie di sicurezza"
in evidenza
Trump ribadisce di voler fare un passo indietro nel tentativo di far parlare Zelensky e Putin che sono 'come l'olio e l'aceto' e confessa che 'preferirebbe' non essere presente al loro incontro. Il ministro degli Esteri russo Lavrov attacca il presidente ucraino che nel vertice a Washington avrebbe respinto tutte le proposte statunitensi per una soluzione del conflitto. Il segretario generale della Nato Rutte a sorpresa a Kiev dove ha incontrato Zelensky ed ha ribadito che 'robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono essenziali e ci stiamo lavorando'. Da parte sua, il primo viceministro degli Esteri ucraino, Serhiy Kyslytsia, ha affermato in un'intervista a NBC News che il presidente russo Vladimir Puntin non è pronto per negoziati significativi, né per un incontro bilaterale o trilaterale.
Gli approfondimenti:
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Vice min. Esteri: "Putin non disponibile a negoziare"
Attualmente "non ci sono segni della disponibilita' di Putin per i negoziati". Lo ha detto il viceministro degli Esteri ucraino Serhiy Kyslytsia, in un'intervista a NBC News. Secondo Kyslytsia, la Russia continua a manipolare gli Stati Uniti e personalmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il che "sta iniziando a infastidire molto gli americani". Alla domanda sul desiderio della Russia di guadagnare piu' territori ucraini di quanti ne abbia gia' occupati, Kyslytsia ha risposto che il presidente Volodymyr Zelenskyy "e' guidato sia dall'attuale legge ucraina che dall'opinione pubblica categoricamente contraria allo scambio della nostra terra con la pace". "Ma quando si e' trattato di questioni territoriali, il presidente Zelenskyy ha dichiarato chiaramente di essere pronto a sedersi e discuterne con Putin, iniziando la discussione delle questioni territoriali dall'attuale linea di scontri di combattimento", ha sottolineato il viceministro degli Esteri.
Ucraina a Bielorussia: 'Attenzione a provocazioni sconsiderate'
Il ministero degli Esteri ucraino ha messo in guardia il governo della Bielorussia contro "provocazioni sconsiderate", consigliando a Minsk di non avvicinarsi ai confini del Paese: lo riporta Ukrainska Pravda. L'avvertimento giunge in vista delle esercitazioni militari in programma in Bielorussia. "Mettiamo in guardia Minsk dalle provocazioni sconsiderate, vi consigliamo di restare prudenti, di non avvicinarvi ai confini e di non provocare le Forze di difesa dell'Ucraina", si legge nella dichiarazione diffusa in vista delle manovre militari dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) previste nelle prossime settimane in Bielorussia. In particolare, si tratta delle esercitazioni 'Interaction-2025', 'Search-2025', 'Echelon-2025' e delle esercitazioni strategiche congiunte 'West-2025' delle forze armate bielorusse e russe.
Mosca: 'Nella notte abbattuti 7 droni ucraini'
Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa sette droni ucraini su tre regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Quattro velivoli senza pilota sono stati distrutti nella regione di Rostov, due nella regione di Volgograd e uno nella regione di Krasnodar.
Kiev: 'Putin non è pronto per negoziati significativi'
L'Ucraina, gli Stati Uniti ed i partner europei stanno gradualmente facendo progressi sulla questione delle garanzie di sicurezza, nonostante i tentativi di Mosca di far fallire il processo di pace: allo stesso tempo, il presidente russo Vladimir Puntin non è pronto per negoziati significativi, né per un incontro bilaterale o trilaterale. Lo ha affermato il primo viceministro degli Esteri ucraino, Serhiy Kyslytsia, in un'intervista a NBC News. Kyslytsia ha sottolineato che l'incontro di lunedì scorso alla Casa Bianca - a cui hanno partecipato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei e il presidente statunitense Donald Trump - è stato l'evento principale degli ultimi mesi. "Credo davvero che le cose stiano andando avanti e che stiano andando avanti gradualmente... e questo (incontro, ndr) sia un risultato importante in cui il presidente Trump ha avuto un ruolo decisivo", ha detto Kyslytsia. Tuttavia, il viceministro ha aggiunto di non vedere "alcun segnale che Putin sia pronto per negoziati significativi e per un incontro, sia bilaterale (con Zelesnky, ndr) che trilaterale" con Zelensky e Trump. La Russia, ha aggiunto, continua a manipolare gli Stati Uniti e Trump personalmente, ma l'amministrazione statunitense sta gradualmente diventando sempre più consapevole delle manipolazioni russe, ha commentato.