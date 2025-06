Nato, Rutte a Trump: "Europa pagherà 5% in spese militari grazie a te"

Il segretario generale della Nato Mark Rutte si è complimentato con il presidente statunitense Donald Trump per aver contribuito ad aumentare le spese militari dell'Europa. Trump ha pubblicato il messaggio privato su Truth, secondo cui, si legge, si profila un vertice all’Aja di “grande successo”. "L'Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria", si legge nell’sms. "Otterrai qualcosa che nessun altro presidente americano è riuscito a fare in decenni. Non è stato facile ma siamo riusciti a far sì che tutti si impegnino a raggiungere il 5%".