Trenitalia, in calo le aggressioni denunciate dal personale. I dati

Un capotreno è stato accoltellato dopo aver chiesto il biglietto a due giovani a bordo del regionale Genova-Busalla. I sindacati hanno proclamato otto ore di sciopero del personale ferroviario per martedì 5 novembre. I numeri del fenomeno però parlano di una diminuzione del 19% di questi episodi rispetto allo stesso periodo del 2023

Nella giornata di lunedì 4 novembre, un capotreno di 44 anni è stato ferito con due coltellate dopo aver chiesto il biglietto a due giovani a bordo del regionale 12042 che stava percorrendo la tratta Genova-Busalla. Un episodio che ha scatenato la protesta dei sindacati che hanno proclamato otto ore di sciopero del personale ferroviario per la giornata di oggi, martedì 5 novembre. Ma quali sono i numeri del fenomeno?

L’ira dei sindacati e le parole di Salvini

Le sigle sindacali denunciano che "questa è l'ultima di una lunga serie di "aggressioni al personale mobile" registrate negli ultimi mesi". E a tutt'oggi "non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso "solidarietà alle donne e agli uomini che chiedono più sicurezza sui treni e nelle stazioni. Siamo impegnati per garantire maggiori controlli, come dimostrano gli sforzi di Fs Security che conta 1.150 dipendenti che siamo determinati a incrementare dopo troppi anni di mancati investimenti e poca attenzione al contrasto della criminalità. I primi risultati sono confortanti, visto che nel 2024 c'è un calo di aggressioni al personale di Trenitalia del 19%”.