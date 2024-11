Introduzione

Si prospetta una giornata difficile per chi deve viaggiare in treno. Previsto per oggi uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9 alle 17, del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord. La ragione è legata all'accoltellamento di un capotreno avvenuto ieri a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all'altezza della stazione di Rivarolo.