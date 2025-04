Meteo Pasqua e Pasquetta, prevista pioggia in diverse regioni

Introduzione

Si avvicina il weekend di Pasqua e le condizioni metereologiche non sembrano promettere bene. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito duramente l’Italia, una breve parentesi di sereno apre il fine settimana ma non durerà a lungo. Una nuova perturbazione è in avvicinamento da ovest e porterà perturbazioni nella giornata di domenica su gran parte del Nord e sulle regioni tirreniche, mentre per Pasquetta si prevede instabilità al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con piogge sparse e temporali pomeridiani nelle zone interne.

Dalle maniche corte all’ombrello, bisogna essere pronti a tutto: il weekend sarà fortemente instabile e sole e pioggia si contenderanno gran parte del Paese