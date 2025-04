Codice strada, droghe e guida: riforma all’esame della Consulta

Introduzione

La riforma del Codice della strada, entrata in vigore lo scorso dicembre, continua a far discutere. In particolare l'articolo 187 riformulato ha introdotto una stretta sull’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope: è sufficiente risultare positivi al test e non è più necessario essere trovati alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica. La norma è ritenuta controversa: va incontro alla sospensione della patente anche chi non ha guidato in stato di alterazione, ma ha assunto sostanze nei giorni precedenti.