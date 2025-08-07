Ondata di caldo in arrivo: le città da bollino arancione e giallo

Meteo, ondata di caldo in arrivo sull'Italia: le città da bollino arancione e gialloCronaca
Introduzione
Il caldo sembra pronto a stringere di nuovo la sua morsa sull'Italia, in un crescendo che sabato 9 agosto porterà a quota 5 le città con bollino arancione e 14 quelle con bollino giallo. Ecco cosa sapere sulle previsioni meteo per i prossimi giorni verso il Ferragosto.
Quello che devi sapere
I bollini per domani, venerdì 8 agosto
Il primo salto in avanti, secondo quando si segnala nel bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute, si avrà domani, venerdì 8 agosto, quando i centri del Paese classificati al livello 1 di allerta passeranno dagli attuali 4 (Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti) a 12 (Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona, Viterbo), sui 27 monitorati dal ministero, e Firenze passerà dal giallo all'arancione
I bollini per sabato 9 agosto
I bollini verdi che oggi punteggiano il Paese crolleranno a 6 sabato 9 agosto, quando le città al livello 2 di allerta (arancione) saliranno invece a quota 5, con Bolzano, Brescia, Perugia e Rieti che raggiungono Firenze. Completano il quadro i 14 bollini gialli (Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo)
Le previsioni per domani 8 agosto al Nord
Pressione in ulteriore aumento. Al mattino, cielo sereno su tutte le regioni; venti deboli dai quadranti settentrionali. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà un po' la nuvolosità sull'arco alpino ma il rischio di precipitazioni sarà davvero basso. Altrove avremo sempre un'assoluta stabilità atmosferica, in un contesto termico via via più caldo e afoso, specie nei grandi centri. Temperature con valori massimi fino a 33 gradi a Milano e Torino, 35 a Bologna
Le previsioni per domani 8 agosto al Centro
Alta pressione in ulteriore rinforzo. La mattinata si aprirà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori; clima già caldo sul versante tirrenico, un po' meno sul versante adriatico grazie a una ventilazione più vivace dai quadranti settentrionali. Nel corso del pomeriggio la situazione non cambierà: bel tempo prevalente, cielo al più poco nuvoloso ovunque. Temperature con punte massime fino a 37 gradi a Firenze, 36 a Roma
Le previsioni per domani 8 agosto al Sud e sulle Isole
L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo su tutte le regioni. La giornata si aprirà all'insegna di un tempo soleggiato e asciutto dappertutto; nel corso delle ore pomeridiane il sole sarà sempre protagonista e il cielo si manterrà poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota; ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul Mar Adriatico e Ionio. Temperature con valori massimi fino a 35 gradi a Napoli, 32 a Catanzaro, 29 a Bari
Le previsioni per sabato 9 agosto al Nord
Un campo di alta pressione di matrice africana si espande su tutte le regioni. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso, poi nel corso delle ore pomeridiane maggiori addensamenti nuvolosi insisteranno sull'arco alpino, ma senza fenomeni associati. Entro sera la nuvolosità tenderà a diradarsi e il cielo tronerà a essere poco nuvoloso. Clima afoso nelle grandi città Temperature con valori massimi fino a 34 gradi a Torino, 35 a Milano, 36 a Bologna
Le previsioni per sabato 9 agosto al Centro
Prosegue incontrastato il dominio dell'anticiclone africano Caronte. La mattinata vedrà condizioni di bel tempo prevalente, con tanto sole e clima già molto caldo; nel corso delle ore pomeridiane la situazione non cambierà, se non per qualche innocuo addensamento nuvoloso a ridosso dei settori montuosi. Venti dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi. Temperature con valori massimi fino a 39 gradi a Roma, 35 a Firenze, 29 a Pescara
Le previsioni per sabato 9 agosto al Sud e sulle Isole
L'anticiclone africano Caronte domina su tutte le regioni: al mattino, qualche addensamento nuvoloso potrà interessare la provincia di Messina e il nord della Sicilia, ma senza piogge. Altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento, con venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Nel corso del pomeriggio, cielo poco nuvoloso ovunque, ventilazione settentrionale. Temperature con punte massime fino a 31 gradi a Palermo e Napoli, 33 a Bari
In vista di Ferragosto
Le proiezioni non lasciano spazio all’ottimismo: l’anticiclone africano pare voler restare in pianta stabile, estendendo la sua morsa ben oltre Ferragosto. Questo significa che la fase critica potrebbe protrarsi ancora per diversi giorni, trasformando questo mese di agosto in un banco di prova non solo per la nostra resistenza, ma anche per l’intero sistema elettrico nazionale, tra condizionatori a palla e ventilatori che promettono di girare senza sosta
