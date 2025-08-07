Ondata di caldo in arrivo: le città da bollino arancione e giallo

L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo su tutte le regioni. La giornata si aprirà all'insegna di un tempo soleggiato e asciutto dappertutto; nel corso delle ore pomeridiane il sole sarà sempre protagonista e il cielo si manterrà poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota; ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul Mar Adriatico e Ionio. Temperature con valori massimi fino a 35 gradi a Napoli, 32 a Catanzaro, 29 a Bari