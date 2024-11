Introduzione

Sono previste diverse giornate di sciopero per treni, aerei e mezzi pubblici durante questo mese di novembre. Tra le date da segnare in agenda ci sono l’8 novembre, giornata di agitazione per i lavoratori del trasporto pubblico locale, con la possibile assenza di fasce orarie di garanzia; l’11 novembre, giornata di mobilitazione della scuola, e il 20 novembre, quando protesteranno medici e infermieri. Da segnalare, inoltre, anche la giornata del 29 novembre, quando incroceranno le braccia i lavoratori del settore ferroviario e delle autostrade su tutto il territorio nazionale, oltre a quelli degli scali di Venezia, Milano Linate e Milano Malpensa.

Attenzione, come sempre, a eventuali precettazioni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di altri dicasteri, che potrebbero limitare lo sciopero dei lavoratori del settore: per questa ragione è consigliabile visitare i siti web di riferimento.